Další vlaky Moravia se do okolí Brna rozjedou v květnu. Výrobu zpozdila pandemie i válka

Nových vlaků Moravia bude na jižní Moravě jezdit víc, soupravy získaly povolení k běžnému provozu. Čtyřvozových jednotek zatím jezdí šest, více zkušební provoz nedovolil. Všech 31 vyrazí na koleje do konce května, třeba na tratích z Brna do Křenovic, Tišnova nebo do Blanska.