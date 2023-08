O obřích větrnících rozhodnou obyvatelé Rožmberku v referendu, obce v okolí jsou proti

Rožmberk nad Vltavou uspořádá referendum o výstavbě tří větrníků, tedy větrných elektráren, které by se tyčily na okolních kopcích, rozhodli zastupitelé. Obyvatelé by o tom měli hlasovat nejpozději 1. března příštího roku. A v potaz budou brát ještě jednu věc. Větrníky, které chce vystavět německá firma Meridian, by byly vůbec největší v celém Česku.