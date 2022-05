Od západu mají přicházet silné bouřky, srážky na severu Čech sníží riziko požárů

Větší riziko požárů v Čechách

V Praze, Středočeském a Ústeckém kraji, na severovýchodě Plzeňského a Karlovarského kraje a na západě Pardubického, Královéhradeckého a Libereckého kraje po celé pondělí zůstává kvůli suchu v platnosti upozornění na nebezpečí požárů.

V důsledku srážek, které se budou vyskytovat hlavně v noci na úterý a v úterý, se bude riziko požárů podle ČHMÚ snižovat. Do té doby by se lidé měli vyvarovat rozdělávání ohně v přírodě, zejména v lesích. Rovněž by neměli vypalovat trávu a měli by se řídit místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů vydávají meteorologové.