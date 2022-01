České Budějovice omezí dopravu v centru. Ubyde parkovacích míst, rozšíří se jednosměrky

„V podstatě se znemožní, aby řidiči využívali zkratku z ulice Na Sadech přes náměstí a Mánesovu třídu. Změní se kvůli tomu jednosměrné ulice. Cílem je snížit provoz na náměstí,“ řekl českobudějovický primátor Jiří Svoboda (ANO).

Město chystá ještě další omezení v centru. Stranu náměstí mezi Piaristickou a Kanovnickou ulicí částečně uzavře, průjezdná bude jen v době určené pro zásobování. „Také zde bude zákaz parkování. Chceme prostor využít mimo jiné pro pořádání různých akcí, jako jsou třeba trhy,“ uvedl primátor.

Radnice uvažuje i o možném kompletním uzavření náměstí řidičům

Českobudějovické náměstí Přemysla Otakara II. doposud funguje jako kruhový objezd. Auta mohou za určitého režimu parkovat na každé ze čtyř stran čtvercového náměstí. Svoboda uvedl, že jedenáctičlenná městská rada se jednohlasně shodla na navrhovaném omezení provozu v centru. „Řada evropských metropolí má náměstí zcela uzavřené pro dopravu. My tímto krokem chceme zklidnit provoz v historické části,“ uvedl.

Dodal, že na náměstí stále zůstane městská hromadná doprava. „Stále zde budou jezdit elektrobusy, aby se lidé do centra dostali i jinak než pěšky,“ řekl primátor. Podle něj ale není do budoucna vyloučeno ani to, že se náměstí zcela uzavře pro vozidla. „Jsou to zatím jen teorie, ale tento krok částečného omezení provozu můžeme brát jako první etapu.“