Budějovická teplárna potřebuje více emisních povolenek. Horkovod do Temelína stále nestojí

Horkovod má vytopit ta největší sídliště ve městě, zhruba třetinu Českých Budějovic. Jenže původní zhotovitel je v insolvenci. „Poté, co bylo v březnu jisté, že nemůžeme projekt dokončit s původním dodavatelem, jsme vyhlásili nové výběrové řízení, to probíhá přesně v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek,“ uvedl mluvčí temelínské elektrárny Marek Sviták.

Zkušební provoz horkovodu do Českých Budějovic měl začít už loni na podzim. Místo hluboko v podzemí ale leží potrubí už tři čtvrtě roku ladem. A ještě dlouho bude.

Jasné už ale je, že českobudějovická teplárna si na propojení s Temelínem počká, nestihne se ani letos. Teplo z jaderné elektrárny by přitom bylo vyráběno čistěji. „Dodávky bezemisního tepla z jaderné elektrárny nám umožní snížit spalování hnědého uhlí cirka o třetinu,“ řekl předseda představenstva teplárny Václav Král.

Po zapojeni teplovodu by městská teplárna měla ušetřit zhruba osmdesát tisíc tun uhlí ročně. Teď ale naopak teplárna musí nakupovat další emisní povolenky, což zdraží její provoz. „Víme, kolik emisních povolenek budeme nakupovat, otázka je, za jakou cenu. V tuhle chvíli se to nedá odhadnout, protože výkyvy jsou obrovské. Jsou to řády milionů korun, nepochybně,“ přiblížil Král.

Nákup povolenek by se do ceny tepla promítnout neměl

Podle primátora města Jiřího Svobody (ANO) by se ale vyšší náklady teplárny neměly promítnout do peněženek obyvatel Českých Budějovic. „Město je akcionářem proto, aby mohlo regulovat ceny tepla, aby se to nedotklo spotřebitelů, občanů,“ uvedl Svoboda.

Podle primátora by zdražení tepla přicházelo v úvahu jedině tehdy, pokud by se nákup nových emisních povolenek výrazně prodražil. Konkrétnější ale nebyl.