Cena nafty v Česku klesla o deset haléřů, u benzinu stagnuje. Čeká se další zlevňování

Situace na trhu podle analytiků nahrává dalšímu zlevňování pohonných hmot. „V nejbližším týdnu čekáme další zlevňování. U benzinu by měl být pokles cen o více než padesát haléřů,“ řekl manažer Finlord Boris Tomčiak. Upozornil, že v předchozích dnech evropské velkoobchodní marže poklesly u benzinu, naopak u nafty mírně stouply.

Podle analytika XTB Jiřího Tylečka by ceny paliv mohly v případě, že vydrží propad ropy z posledních dní, klesnout až k srpnovým úrovním. „To znamená do rozmezí 37 až 38 korun za litr nafty i benzinu,“ řekl Tyleček. Vývoj na trhu podle něj napovídá o rychlejším poklesu u benzinu, teplé počasí naopak svědčí zlevňování nafty.

S pokračujícím zlevňováním počítá i Lajsek, podle něhož by měla dál působit na ceny levnější ropa. „Průměrná cena nafty i benzinu by tak mohla spadnout i pod třicet osm korun za litr,“ tvrdí Lajsek. Zároveň ale varoval před další eskalací konfliktu na Blízkém východě, která by mohla trend poklesu cen otočit.

Stav v krajích

Nejdražší paliva nabízejí čerpací stanice v Praze. Litr naturalu vyjde v metropoli průměrně na 40,72 koruny a stejné množství nafty na 40,94 koruny. Ve všech ostatních krajích jsou průměrné ceny pohonných hmot pod čtyřiceti korunami za litr, a to jak u naturalu, tak dieselu.

Nejlevněji tankují řidiči benzin v Ústeckém kraji s průměrnou cenou třicet osm korun za litr. Nafta vychází nejlevněji v Královéhradeckém kraji, v průměru za 38,76 koruny.

Paliva v Česku zlevňují od začátku října. Předtím zhruba čtyři měsíce zdražovala. V meziročním srovnání jsou pohonné hmoty nyní výrazně levnější. Před rokem platili motoristé za benzin zhruba o tři koruny více a nafta byla dražší o 6,90 koruny.