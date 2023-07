Koalice doufá, že zvýšení spotřební daně z nafty prosadí do konce měsíce

„Chování opozice je natolik nevyzpytatelné, že zaručit, že to opravdu příští týden probereme… Já nevím, velmi bych si to přál, bylo by to určitě důležité pro Českou republiku, ale jak se zachová opozice, nevím,“ přemítá ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

„Zachovejte to, co jste lidem a firmám slíbili, tedy že to bude do konce roku. (…) Řeknu si svoje argumenty, tím to skončí,“ avizuje před jednáním dolní parlamentní komory exministryně financí Alena Schillerová (ANO).

Zvýšení spotřební daně z nafty na původní úroveň přitom představuje pro rozpočet poměrně slušnou příjmovou injekci – měsíčně 727 milionů korun. Další desítky milionů navíc by šly do fondu dopravní infrastruktury.

Vláda nevidí pro zvýhodňování nafty důvod

Návrat daně na původní úroveň zdraží litr nafty minimálně o korunu padesát, podle analytiků ještě o něco více. To vedle opozice kritizují i dopravci, kteří se změnou počítali až od příštího roku. Vláda už ale nevidí důvod k tomu, aby v době relativně levných pohonných hmot jedno z paliv zvýhodňovala.