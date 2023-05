Skopeček a Havlíček se přeli, kdo může za inflaci

Skopeček však zmínil, že za ní stojí i řada dalších faktorů a „můžeme za to tak trošku všichni.“ „Můžou za to centrální bankéři, za dlouholetou velmi uvolněnou měnovou politiku, můžou za to vlády, za velmi uvolněnou fiskální politiku, zejména v covidové krizi, mohou za to koneckonců i odbory a zaměstnanci tím, že rostou mzdy rychleji, než roste produktivita práce,“ řekl.

Bývalý premiér i guvernér ČNB Jiří Rusnok zdůraznil, že za jeho působení se tyto dvě instituce veřejně nekomentovaly tak, jak to dělají dnes. „Pokud pravidla platí nadále, má guvernér přístup na jednání vlády, takže může jasně vyjádřit názor centrální banky ke všemu, co se tam projednává,“ zdůraznil.

Připomněl také, že ČNB má ze zákona pečovat o cenovou a finanční stabilitu. „Vláda je tady od toho, aby vládla, a každý má dělat svoji práci. Protože o sobě nemohou nevědět a dělat si naschvály, mají mechanismy, jak se potkávat, vyjasňovat si role a zachovávat si svoji samostatnost a zodpovědnost.“

Bývalý ministr financí Ivan Pilip si myslí, že obě strany mají na současném stavu svůj podíl viny. „Centrální banka zareagovala pozdě a málo, pokud jde o úrokovou sazbu, a také ztratila velký díl své důvěryhodnosti (…). Vláda by měla přijmout kombinaci rychlých úsporných opatření a zvýšení příjmů a neměla by protahovat čas na to, kdy to zveřejní – nedávat čas spekulacím.“