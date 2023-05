Paliva znovu zlevnila o desítky haléřů. Nafta je nejlevnější za 19 měsíců

Zlevňování pohonných hmot je podle analytika XTB Jiřího Tylečka výsledkem současné situace na burze v Rotterdamu. „Za poslední měsíc propadly velkoobchodní ceny dieselu o 17 procent a ceny benzinu o patnáct procent,“ připomněl Tyleček. Dalšími faktory ovlivňujícími nižší ceny paliv byl podle něj vývoj cen ropy a také strach z nástupu recese v Evropě i v USA, kde klesá poptávka po destilovaných palivech.

I díky tomu by proto mělo zlevňování pohonných hmot pokračovat i v následujících dnech. Analytik Purple Trading Petr Lajsek očekává, že opět bude výrazněji klesat cena nafty. „Cenové nůžky mezi naftou a benzinem se tak dále rozevírají a v následujících dnech by rozdíl cen mohl překročit pět korun,“ podotkl Lajsek. Upozornil však, že během léta lze očekávat opětovné zavedení spotřební daně u nafty v plné výši, což by v průměru zdražilo litr nafty o 1,80 koruny. Další pokles cen na čerpacích stanicích v příštím týdnu předpokládá i Tyleček. Paliva by podle něj mohla zlevnit v řádech několika desetihaléřů. „Čím dál více čerpacích stanic by mělo nabízet diesel pod třiceti korunami za litr,“ dodal Tyleček.