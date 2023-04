Ukrajinská ekonomika loni klesla o 29,1 procenta

Ukrajinská ekonomika loni kvůli dopadům ruské vojenské invaze klesla o 29,1 procenta. Oznámil to tamní statistický úřad. Je to nejvýraznější propad hrubého domácího produktu (HDP) od vyhlášení nezávislosti v roce 1991, kdy se rozpadl Sovětský svaz. Výsledek je ale nepatrně lepší, než se čekalo. Vláda očekává, že letos by ekonomika díky zlepšení v dopravě, maloobchodě a stavebnictví mohla vykázat růst o jedno procento.