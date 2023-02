Tržby ve službách loni meziročně stouply o 8,1 procenta. Počet turistů se přiblížil předcovidovým číslům

Tržby ve službách v Česku loni meziročně stouply o 8,1 procenta. K nárůstu pomohla zejména odvětví dopravy a skladování a administrativních činností. Vyplývá to z informací Českého statistického úřadu (ČSÚ). V posledním loňském čtvrtletí poskytovatelé služeb utržili proti stejnému kvartálu předchozího roku o 1,4 procenta více, přičemž růst zaznamenala většina odvětví. V Česku se loni ubytovalo 19,5 milionu turistů. Proti předchozímu roku 2021, který byl ještě výrazně ovlivněn pandemií nákazy covid-19, je to nárůst o 71 procent, vyplývá z údajů ČSÚ. Stále je to ale o 2,5 milionu turistů méně než v předcovidovém roce 2019.