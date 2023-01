Češi ve velkém přesedlali na fotovoltaiku. Senátoři chystají zjednodušení podmínek

Loňský růst byl zdaleka nejvyšší za řadu let. Podle zástupců sektoru je ale pořád nižší než v okolních zemích a přišel pozdě. „Je škoda, že jsme potřebovali válku na Ukrajině, aby nám ukázala, že jsou soláry cestou pro snižování cen elektřiny,“ uvedl výkonný ředitel Solární asociace Jan Krčmář.

„Když to nyní vztáhneme k zastropované ceně energie, tak se dostáváme na návratnost čtyř až šesti let,“ podotýká vedoucí prodeje fotovoltaiky Pavel Kupec.

Zjednodušení projedná Senát

Kdo si loni objednal fotovoltaiku, většinou na dodání několik měsíců čekal – kvůli chybějícím součástkám i kapacitám firem. To se podle Solární asociace lepší. Potíže ale můžou být i s připojením.

„Není to čekací doba, ale spíše to, že v Česku v některých regionech, třeba na jižní Moravě, jsou lokality, kde vás distribuční společnost nepřipojí, aniž byste se zavázal, že nebude docházet k přetokům do distribuční soustavy,“ dodává Krčmář.

Zjednodušení pro instalace do padesáti kilowattů, tedy například i pro bytové domy, má projednat po sněmovně už ve středu i Senát, přičemž stát chce letos i nová pravidla pro sdílení energie.