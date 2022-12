Chystaný strop cen energií pro velké firmy má podniky přimět k úsporám

Z průmyslu zní, že je stanovení stropu i pro velké podniky nezbytné pro jejich další existenci. Podle Svazu průmyslu a dopravy ceny energií nyní značně ohrožují zejména provozy, jako jsou slévárny, sklárny nebo výrobci stavebních materiálů. „Česká ekonomika je nejprůmyslovější ekonomikou v celé Evropské unii. To znamená, že energeticky náročných velkých firem máme opravdu hodně,“ podotkl viceprezident svazu Radek Špicar. Stanovení maximálních cen pro velké podniky by ocenila také Hospodářská komora.

Podle náměstka ministra pro řízení sekce energetiky Reného Neděly se bude strop vztahovat na 80 procent spotřeby z předcházejících pěti let. „Tedy firmy, které uspoří více než 20 procent, zastropování by mohlo být na jejich téměř stoprocentní spotřebu,“ shrnul.

Od firem samotných zní ale i výhrady. Zejména se obávají toho, že stanovení stropů na jediný kalendářní rok bude málo. Předseda představenstva Ocelářské unie Daniel Urban se domnívá, že problémy, které sužují firmy nyní, přetrvají i v letech 2024 a 2025. „To opatření je jakási náplast, ale neřeší fundamentální problém, který máme,“ varoval.

Bezprostředně ale vnímají některé podniky stanovení stropů doslova jako spásu. „Vlastně na něj čekáme, protože je to jeden z nástrojů, které bychom potřebovali od české vlády, aby nám pomohla překlenout energetickou krizi,“ podotkl komerční ředitel a jednatel výrobce cihel a střešních krytin Wienerberger Česká republika Petr Magda.

Že budou stropy zřejmě jen na část spotřeby z předchozích let, by podle finančního ředitele a místopředsedy představenstva společnosti Beneš a Lát Jana Láta mohlo být problematické v případě, že by napřesrok rostla poptávka. To ale nepovažuje za pravděpodobné vzhledem k vývoji ekonomiky. „Myslím, že v tuto chvíli, jak si ekonomika sedá, splnění 80 procent opravdu nebude problém,“ míní.