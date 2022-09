Požadavek EU na snížení spotřeby energie bude podle Prouzy spíše apel, zavírání podniků prý nehrozí

video Události, komentáře: Co znamená dohoda EU pro firmy a co pro lidi

V úvahu podle něj připadá několik variant stropu. Myslí si, že nemá smysl stanovit cenový strop na ruský plyn, „protože dnes už téměř žádný ruský plyn není“. Za velmi problematické považuje Prouza i stanovení maximálních cen pro zkapalněný plyn. „Když to uděláte zejména u LNG, tak není žádný problém, aby majitel toho plynu otočil tankery, poslal je do Asie a budeme mít problém,“ varoval. Za reálné považuje hlavně stanovení cenového stropu pro plyn používaný k výrobě elektrické energie.

Shodu ministrů, přes trvající diskusi o plynu, hodnotí Zahradník velmi příznivě – zejména to, že radou prošlo prakticky vše, co v polovině září navrhla Evropská komise. „Pro mě je velmi (…) příjemnou zkušeností to, že rada – s výjimkou jednoho bodu, o kterém se zřejmě budeme bavit, ale který je otevřen, rozhodně nezůstává v ofsajdu nebo neřešený – se shodla,“ zdůraznil.

To si myslí i Zahradník, podle kterého ale nejspíše bude problém vymyslet celoevropské řešení pro zastropování u plynu. Zastropování cen pro výrobu elektřiny by ale podle něj pomohlo cenám obou. „Zajistíte, že substituční efekt v rámci trhu s plynem se nepřesune do energetického sektoru a dojde nejenom k oddělení, ale současně i vytvoření jistoty na obou trzích,“ podotkl.

Stahovat spotřebu ve špičkách

Jedním ze schválených opatření je i příslib pětiprocentních úspor elektřiny ve špičkách. „Šetření je důležité – stahovat spotřebu, zejména ve špičkách. To je to, co žene cenu nahoru,“ poznamenal Prouza.

Připustil však, že fakticky je to spíše apel. „Příspěvky jsou v tuto chvíli dobrovolné,“ zdůraznil. Odmítl, že by výsledkem úsporných opatření mohlo být zavírání firem. „Nebavíme se o tom, že bychom zavírali průmyslové podniky. Je to o jednoduchých provozních opatřeních – výměně osvětlení, stažení teploty v provozech. Může to být o tak jednoduchých věcech jako používat na toaletách studenou vodu,“ míní.

On i Zahradník se domnívají, že proti výzvě k úsporám energie nebude v soukromém sektoru žádný velký odpor. „Cena samotná je motivem, aby se spořilo. Přestože existují stropy, cena je stále výrazně vyšší oproti abnormálně nízké ceně v předcházejících obdobích,“ podotkl Zahradník.