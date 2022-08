Cena plynu pro evropský trh přesáhla tři sta eur za megawatthodinu

Dražší byl zemní plyn jen bezprostředně po zahájení letošní ruské plnohodnotné pozemní invaze na Ukrajinu, kdy se jeho cena začátkem března krátce dostala až ke 345 eurům za MWh. Ještě ten den ale klesla zpět pod 200 eur/MWh. Za stále vyššími cenami plynu v Evropě stojí právě nedostatek této suroviny ve spojitosti s ruskou agresí vůči Ukrajině.

Trh vyhodnocuje ohlášené další přerušení dodávek ruského plynu do Evropy plynovodem Nord Stream 1. Rusko oznámilo, že od 31. srpna na tři dny dodávky Nord Streamem zastaví. Podnítilo to obavy, že by se již tak silně omezený tok plynu z Ruska mohl úplně zastavit, pokud by se dodávky po přerušení znovu neobnovily.