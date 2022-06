Ekonomika Srí Lanky se zhroutila, uvedl premiér. Varoval před pádem „na úplné dno“

Srí Lanka v současnosti není schopna nakupovat pohonné hmoty, a to ani v hotovosti, kvůli velkým dluhům národní ropné společnosti.

„V současné době dluží Ceylon Petroleum Corporation 700 milionů dolarů (16 miliard korun), a proto nám žádná země ani společnost na světě není ochotná poskytnout palivo,“ řekl premiér zákonodárcům.

Srí Lanku zatím jistí Indie

Srí Lance poskytla pomoc sousední Indie formou úvěru ve výši čtyř miliard dolarů (93 miliard korun). Vikremesinghe však dodal, že Indie nebude schopna udržet Srí Lanku nad vodou příliš dlouho.

Ostrovní země již oznámila, že pozastavuje splácení zahraničního dluhu ve výši sedmi miliard dolarů (164 miliard korun), který má být splacen v letošním roce, a to až do výsledku jednání s Mezinárodním měnovým fondem o záchranném balíčku. Do roku 2026 musí ročně splácet v průměru pět miliard dolarů (117 miliard korun).