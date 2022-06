Vláda od července minimální mzdu nezvýší, uvedl Jurečka. Růst by mohla až na podzim

„Cena minimální mzdy by se měla zvednout cirka o tisíc korun do konce roku,“ myslí si předseda Asociace samostatných odborů Bohumír Dufek.

Podle představ odborů by tak vzrostla na 17 200 až 18 200 korun měsíčně. S tím ale zástupci firem zásadně nesouhlasí. Minimální mzdu už letos vůbec zvyšovat nechtějí.

„Nedovedu si představit žádné zvýšení a je potřeba konečně se dohodnout na určitých parametrech, aby skončilo politické dohadování,“ řekl prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák.

„Podniky mají skutečně velké starosti, aby byly konkurenceschopné, aby obstály,“ konstatoval prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Jan Wiesner.

Kabinet rozhodne nejdřív za dva měsíce

Ministr Jurečka má zatím větší pochopení pro argumenty zaměstnavatelů. Žádný růst od poloviny roku nenavrhne. „Nechceme tady něco, co bude znamenat třeba nárůst nezaměstnanosti v České republice. To by byl obrovský problém,“ dodal.

Ministr zároveň šéfovi největší odborové centrály řekl, že o minimální mzdě vláda rozhodne nejdřív za dva měsíce. „Budeme o tom jednat. Myslím, že by bylo dobré, aby ještě v letošním roce ke zvýšení minimální mzdy došlo,“ sdělil Jurečka.

Jeho ministerstvo zatím uvažuje o zvýšení minimálního zaměstnaneckého příjmu na 16 600 až 16 700 korun měsíčně. Bude o tom ale muset přesvědčit například ekonomické experty vládní ODS.

„Není dobré v tuhle chvíli zvyšovat minimální mzdu, když jsme viděli dynamiku zvyšování v předchozích letech a vidíme přehřátý trh práce,“ myslí si místopředseda sněmovny Jan Skopeček (ODS).

Vláda do budoucna plánuje zvyšovat minimální mzdu automaticky, podle předem daného vzorce. Koalice se ale zatím nedohodla, jak přesně bude vypadat. „Bavíme se o tom vždycky, když se ekonomika nějakým způsobem pohne. Ušetřilo by to i spoustu práce,“ uvedl vicepremiér a šéf Pirátů Ivan Bartoš.