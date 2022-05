Režim dodavatele poslední instance se zřejmě zkrátí z šesti měsíců na polovinu

„DPI je nouzový stav. Nám tři měsíce stačí na to, abychom zákazníka, a to je záměr toho opatření, převedli zpátky do standardního režimu,“ upřesnil ministr průmyslu Jozef Síkela (za STAN).

„Nakonec tam zůstali dost často lidé, kteří říkali: 'Já neberu telefon, já se o odběrné místo nezajímám.' Těm by možná nová novela zákona mohla pomoci, že by se automaticky dostali do systému, kde by měli dodávku zajištěnou,“ dodal mluvčí ČEZ Roman Gazdík.

Že byl problém některé klienty kontaktovat ať už telefonicky, písemně nebo osobně, potvrzují i další dodavatelé poslední instance. „Po všech výzvách a věřte, že jich bylo hodně, jsme na začátku května evidovali zhruba 250 zákazníků, kteří spadli už do neoprávněného odběru,“ sdělila vedoucí komunikace skupiny E.ON Martina Slavíková.

Technici už odpojují domácnosti od energií

Po opětovném kontaktování se nakonec číslo snížilo na 150 odběrných míst. Ty začali technici nyní odpojovat. Podobně situace vypadá i u dalších distributorů. Nejvíce neoprávněných odběrů momentálně eviduje ČEZ – zhruba pět set, s odpojováním začal až tento týden. Hotovo už má Pražská energetika.

„Museli jsme přistoupit k odpojení zhruba 180 odběrných míst, byly to všemožné situace například opuštěné byty ale i lidé, kteří tu situaci vůbec neřešili,“ doplnil mluvčí PRE Karel Hanzelka.

Novelu energetického zákona by mohli poslanci projednávat zrychleně ve stavu legislativní nouze. Naopak změnu odvolávání členů Rady Energetického regulačního úřadu chce vláda ve sněmovně řešit standardní cestou.