Měli bychom šetřit a pomoci nejohroženějším skupinám, říká ekonomka Horská

Plošná pomoc je špatná, protože inflaci těžko předhoníme, a budeme ji tak jen přiživovat a dorovnávat, myslí si hlavní ekonomka Raiffeisenbank a členka poradního sboru předsedy vlády Helena Horská. Trvá na konkrétní cílené pomoci zaměřené na nejohroženější skupiny obyvatel. Pokud čelíme krizím, jako jsou vysoké ceny energií, potravin, nedostatek materiálů, tak v této těžké situaci vždycky musíme volit, co musíme mít, a ne to, co je hezké mít, uvedla Horská v Interview ČT24.