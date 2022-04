Kalousek míní, že by se ceny energií neměly řešit plošně. Takové opatření mi v této situaci nevadí, oponuje Pilný

Kalousek ale upozornil na to, že ceny energií se nesníží na úroveň, na jaké byly před krizí. „My jsme tady patnáct let měli poměrně nízké ceny energií, prožili jsme šok při jejich nárůstu. Nemůžeme si myslet, že se v následujících letech zase vrátí zpátky,“ upozornil a dodal, že Čechům nezbyde nic jiného, než si na vyšší ceny zvyknout.

Proti plošnému řešení cen energií se vyslovil Kalousek. „Tady se určitá část domácností, patnáct až dvacet procent, dostane do situace opravdové chudoby a těm se musí adresně pomoct. Opravdová chudoba je nedostatek jídla, oblečení, obuvi, tepla a přístupu ke vzdělání a zdravotní péči. Všechno ostatní, co nás čeká, je snížení životního standardu, ten se nedá kompenzovat všem,“ uvedl Kalousek.

S tím souhlasí i Pilný. „Musí se na to připravit podniky, musíme se na to připravit my. Je potřeba šetřit, je třeba hledat výroby, které nejsou tak energeticky náročné, je třeba to akceptovat jako reálný fakt. Ale v tomto okamžiku je to podle mě 'přepísknuté',“ dodal.

Zanedbává vláda české občany?

Opoziční hnutí SPD tvrdí, že vláda dělá málo pro české občany. Pilný si myslí, že nadšení mezi Čechy, kteří nyní ukrajinským uprchlíkům pomáhají, časem opadne. „Budou se otevírat otázky: 'Proč tohle ukrajinské dítě šlo do školky a nešlo tam moje dítě, proč dostávají tolik peněz a já ne?' Myslím, že SPD patří ke stranám, které se na tom budou přiživovat,“ míní Pilný.

„Každý pochopí, když upeču kuře a pozvu pana Pilného na oběd, tak to nemůže dopadnout tak, že pan Pilný se nají a mně zbyde to kuře celé, nebo že ho mám dokonce víc. Ale když se jedná o veřejné statky, tak to najednou někdo není schopen pochopit. Ale i ty veřejné statky jsou konečné,“ reagoval Kalousek.

Doplnil, že Česko je šťastná země, protože se dělí jenom o peníze nebo kapacity veřejných služeb, nikoliv o oběti na životech. „Nemůže na nás zbýt to kuře celé,“ dodal.

Kalousek ani Pilný se vzniku ghett neobávají

Daniel Hůle z organizace Člověk v tísni upozornil na to, že vláda v souvislosti s migrační krizí neposlouchá odborníky, což údajně může vést ke vzniku ghett.

Podle Kalouska je tento názor přehnaný. „Nevidím vznik žádných ghett. Má pravdu v tom, co já si myslím také, že nás nejlevněji vyjde ubytování v rodinách. Budování ubytování pro uprchlíky vyjde dráž. Tam (v rodinách) i ta sociální integrace probíhá rychleji,“ řekl Kalousek. Myslí si, že vláda dělá maximum možného.

Žádný větší problém s uprchlíky neočekává ani Pilný. Domnívá se ale, že problémem není jenom ubytování, komplikace podle něj mohou nastat i ve vzdělávání dětí nebo v zajištění zdravotní péče. „To je prostě systémový problém, který je potřeba nějak řešit, bude to stát nějaké peníze,“ upozornil. S tím souhlasí i Kalousek, jenom ve zdravotnictví může jít o vyšší náklady až o desítky miliard.