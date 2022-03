Svět, kde bylo vše možné, se nám drolí pod rukama, říká ekonom

I ekonom z Fakulty mezinárodních vztahů VŠE Pavel Hnát mluví o fázi nejistoty. Podle něj sankce uvalené na Rusko začnou fungovat až po nějaké době. Dopady války podle něj budou značné, mohou mít podobu nepokojů, nefunkčních veřejných služeb či politiků, kteří nebudou vědět, co komu slibovat. To ale prý neznamená, že se z rostoucí inflace a nejistoty svět nedokáže vzpamatovat.

Západní země mají v Rusku stále velké investice

Podle Matesové chrání Rusko před bankrotem především naivita Západu v letech od anexe Krymu i invaze do Gruzie. Sankce z roku 2014 byly podle ní zlomkem těch současných, přesto fungovaly. Pak ale podle ní začal Západ sankce v obchodním zájmu obcházet nebo ve velkém investoval přímo v Rusku – a přímo tam vyráběl to, co do země nemohl přímo obchodovat. Teď tam mají podle ní západní země nainvestováno, investice ale ztratily na hodnotě, což nerady vidí a chtěly by z nich nějaké peníze nazpátek. „Tentokrát to ale musíme se sankcemi vydržet,“ zdůrazňuje Matesová.

Ekonomka připomíná, že v roce 1998 bylo Rusko nejblíže bankrotu v historii, tehdy šlo pro finanční podporu k Mezinárodnímu měnovému fondu (MMF). Teď ale prý nepůjde, protože se bude chtít vyhnout tomu, že by ji pravděpodobně nedostalo. Vyloučit Rusko z MMF podle ní zároveň není jednoduché, protože má pozici ve správní radě. Rusko by mohlo získat peníze z rezerv Číny, Saúdské Arábie nebo Spojených arabských emirátů.

Hnát sděluje, že cílem je vyhladovět ruskou armádu, Matesová doplňuje, že cílem není vyhladovět ruské obyvatelstvo. Hnát také připomněl, že inflace již dříve v Rusku zničila střední třídu. „Tam, kde není střední třída, a myslím, že to platí skoro univerzálně, tam se nedaří demokracii,“ uvádí.

Kvůli válce chybí automobilkám kabely

Mluví se také o narušení světových obchodních řetězců v souvislosti s válkou. To je ale prý složitější. „Richard Baldwin říká, že továrna se rozprskla do celého světa. My už neobchodujeme celými výrobky, my obchodujeme procesy, znalostmi a know-how,“ říká Hnát.

Zmínil aktuální případ, kdy ve světě chybí kabely, které produkuje Ukrajina. Jsou podle něj tak málo standardizované, že je nelze rychle nahradit, a tak kvůli jejich nedostatku stojí velké automobilky, i protože se „s kabely nebude špinit bohatý dělník na Západě“. Zmínil také situaci s chybějícími čipy – jejich typy jsou ale podle něj staré 15 let a automobilky do nich neinvestovaly. Platíme tak podle ekonoma cenu za to, že jsme některé věci nechtěli vidět nebo jsme chtěli šetřit.