V Česku padl další dodavatel energií, firma První Moravská Plynární

„Kombinaci předchozího tristního stavu trhu s energiemi a přímého konfliktu s Ruskem s návazností na jeho dodávky nedodávky energií do Evropy nemohl nikdo předvídat a právě tato situace nám zlomila vaz,“ uvádí společnost, která na trhu s energiemi působí od roku 2009.

Od loňského podzimu v Česku ukončilo činnost už několik dodavatelů energií. Největším z nich byla loni v říjnu skupina Bohemia Energy, která měla asi devět set tisíc zákazníků. Jako důvod uvedla extrémní růst cen energií na trzích.

Dodávky po Bohemia Energy ukončily také Kolibřík energie s 28 tisíci klienty, A-PLUS Energie se 150 odběrnými místy, Ray Energy, která dodávala zhruba třem tisícům klientů, a Microenergy, která dodávala energie více než 760 zákazníkům.

Činnost ukončila také společnost Energie pro Tebe, která dodávala plyn více než třem stovkám odběratelů, a Český Energetický Dodavatel, který měl více než sedm tisíc odběratelů. Plyn přestaly dodávat 2350 zákazníkům také Františkovy energie, skončil i dodavatel Svinos s jednadvaceti odběrnými místy. S dodávkami plynu skončila dále Czech Energy, dodávky elektřiny a plynu ukončil Lumius.

Bývalí klienti padlých dodavatelů energií se dostali do režimu dodavatele poslední instance. Toto období trvá maximálně šest měsíců, pokud si zákazníci do té doby neseženou nového dodavatele, hrozí jim, že se dostanou do neoprávněného odběru.