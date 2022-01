Důchodová reforma mě naplňuje optimismem, říká Nerudová. Podle šéfa agentury STEM bude těžké zajistit finance

Nerudovou však údajně zarazilo to, že se z programového prohlášení nedozvěděla nic o příjmové straně. „Je jasné, že vzhledem k tomu, jak vypadají veřejné finance, jak špatně bude velkému počtu domácností kvůli rostoucím cenám hypoték, elektrické energie a kvůli inflaci, stát bude muset vydávat na pomoc daleko více, než vydával. Z návrhu není patrné, kde na to nalezneme finanční prostředky,“ upozornila.

Podle Buchtíka vláda nebude mít jednoduchou situaci. Česká veřejnost totiž podle něj nepodporuje opatření, která by peníze do rozpočtu přinesla, jako je zvýšování daní, nižší důchody nebo pozdější odchod do penze. „Pokud chcete vládnout tak, že vyhovíte všem, tak je to nemožné. Politika ale není o tom dělat jenom populární kroky,“ řekl. Míní také, že důchodová reforma zajímá hlavně lidi, kteří už v důchodu jsou. „Bude se ale dotýkat lidí, kterým je dnes třicet, čtyřicet nebo i dvacet let,“ dodal.

Stačí šetřit na provozních výdajích státu?

Podle Nerudové bude velmi těžké stlačit deficit státního rozpočtu pod tři sta miliard korun, jak si dal za úkol premiér Petr Fiala (ODS). Tvrdí, že v provozních výdajích se dá seškrtat čtyřicet až šedesát miliard.

„Zbytek by skutečně bolel. Nicméně se ukazuje, že minulá vláda předkládala rozpočty, kde byly podhodnocené příjmy, a vždy tam existoval nějaký polštář. Existuje určitá pravděpodobnost, že i v tomto návrhu byly podhodnocené příjmy a že se osmdesát miliard najde,“ řekla.

Zásadní věcí, kterou by se mělo ministerstvo financí zabývat, je podle Nerudové rozpočet na příští rok. „Bude klíčový, tam se skutečně bavíme o výrazné racionalizaci agend, které vykonává stát, bavíme se i o tom, že deficit by měl být výrazně nižší. Skutečně to nebude jednoduché,“ odhaduje. Dodala také, že se bude muset otevřít otázka daňové reformy, což ale nemusí znamenat zvyšování daní.