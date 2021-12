Zvýšení úrokových sazeb nad pět procent je příští rok nepravděpodobné, uvedl Rusnok

ČNB zvýšila základní úrokovou sazbu naposledy minulou středu, a to o jeden procentní bod na 3,75 procenta. Důvodem zvýšení je podle rostoucí inflace a snaha tlumit inflační tlaky.

„Je zřejmé, že za dané situace, se budeme muset posunout ještě výrazně nad tu čtyřprocentní hranici. Jak výrazně to bude, nechci nyní spekulovat,“ uvedl Rusnok minulou středu po oznámení o zvýšení sazeb.

Na dotaz, jak výrazný posun to znamená, odpověděl, že neočekává, že by ČNB šla se sazbami nad pět procent. „To si myslím, že je prakticky vyloučeno,“ řekl. „Je to vyloučeno v tomto cyklu, čili myslím tím rok 2022. Zatím bych nechtěl předjímat nějakou dalekou budoucnost, ale myslím, že i tam je to téměř vyloučeno,“ dodal.