Míra inflace v USA je největší za téměř čtyřicet let. Vzrostla na 6,8 procenta

Míra inflace ve Spojených státech v listopadu vystoupila na 6,8 procenta. Je nejvyšší za téměř čtyřicet let. Ceny se zvyšovaly u většiny položek, nejvíce zdražily pohonné hmoty, auta, bydlení i potraviny. Výsledek překonal očekávání analytiků. Znamená to, že americká centrální banka by mohla uvažovat o rychlejším ukončení opatření na podporu ekonomiky.