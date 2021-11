Nejdříve pomoci klientům v nouzi, pak prošetřit roli energetického úřadu, shodli se Skopeček a Maláčová

Zastropování záloh za energie pro klienty v režimu dodavatele poslední instance - se kterým přišlo ministerstvo průmyslu - je nejméně špatné dostupné řešení, uvedl v pořadu Události, komentáře poslanec za ODS Jan Skopeček. Dále by se podle něj mohlo využít také dávek na bydlení prostřednictvím úřadů práce. To naopak odmítla jako administrativně příliš složité ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD), která by situaci řešila nejdříve u pěti dodavatelů poslední instance a poté přes bezúročné půjčky.