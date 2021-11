Škoda Auto většinově obnovila výrobu, na plnou kapacitu ale zatím nepojede

Pro zaměstnance největší české automobilky byly poslední dva týdny nezvyklou situací – ve výrobním provozu se vše zastavilo a až do neděle byli doma. Většina pracovníků je podle svých slov ráda, že se mohla vrátit do práce.

Škoda věří, že výrobu už znovu zastavovat nebude. „V krátkodobém horizontu už vidíme, že v listopadu a prosinci zvládneme vyrábět v téměř běžném režimu. A doufáme, že se po prvním čtvrtletí příštího roku vrátíme k úplnému normálu,“ řekl k obnovení výroby předseda představenstva Thomas Schäfer. Šéf automobilky zároveň ubezpečil, že se nikdo ze zaměstnanců nemusí bát o práci.

Problémy společnosti ale zásadně ovlivňují i její dodavatele. Firma Kasko z Uherskohradišťska dodává Škodě plastové díly. A stějně jako Škoda musela zastavit na dva týdny svůj provoz i ona. „Jsme na Škodě Auto závislí. Ekonomicky krvácíme celého půl roku a jenom díky tomu, že jsme firma, která třicet let šetřila, jsme ekonomicky silní, nemáme žádné úvěry, tak to přežíváme, ale donekonečna to nejde,“ říká výkonný ředitel firmy Petr Valda.