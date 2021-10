Kdybychom měli větší podíl obnovitelných zdrojů, energetická krize by byla menší, míní europoslanec Niedermayer

Odhadům, že by tedy třetina obyvatel EU kvůli Green Dealu spadla do energetické chudoby, nevěří. Zároveň ale je ještě dobré si podle něho uvědomit to, že tato dohoda je zatím jen politický závazek, který přijali premiéři členských zemí, včetně českého, a schválili ho poslanci Evropského parlamentu– zatím se však nepromítl do jediné platné legislativy. „Čili spojovat jakkoliv realizaci zeleného údělu s aktuální krizí na trhu s energiemi je hodně divoká spekulace,“ dodal.

„Protože když se podíváte na to, jakým způsobem je nyní nejlevnější vyrábět třeba elektrickou energii, zjistíte, že nejlevnější jsou velké větrníky nebo rozsáhlé solární elektrárny,“ tvrdí s tím, že kdybychom měli větší podíl obnovitelných zdrojů, tak by energetická krize byla menší.

To, že by však výrazným způsobem zmíněnou erergetickou chudobu tuzemských domácností rozšířil unijní Green Deal, kdy se odhaduje, že kvůli tomu do ní může spadnout třetina obyvatel EU, což by konkrétně v případě Česka znamenalo 3,5 milionů lidí, odmítá. Považuje to za spekulativní názor.

Za to na ty nejchudší, kteří většinou nemají žádnou hotovost navíc, aby takové projekty realizovaly, stát podle něho úplně zapomněl. „Pro ně není důležité jen něco, co je pro ně výhodné, ale také jim nabídnout peníze, za které to udělají. Třeba ve formě úvěru,“ přiblížil.

Podle Niedermayera stát selhal proto, že někteří obchodníci s energiemi ruší své kontrakty se zákazníky – to povede k tomu, že mnoho desítek tisíc domácností si bude muset vyjednat nové, ale za velmi vysoké ceny. To však bude mít dopad na celou společnost.

„A co nejdříve, protože právě ten musí posílat vysoké částky, které klientům bývalých dodavatelů, jako je Bohemia Energy nebo Kolibřík Energie, chodí,“ sdělil. Jde o zálohy například ve výši jednadvaceti tisíc korun měsíčně za plyn, o něco méně pak u elektřiny.

„Pokud se klient rozhodne uzavřít smlouvu na jeden rok, pak to může být určitá jistota, která mu sníží zálohové platby zejména za období zimy, kdy některé domácnosti budou muset platit vysoké částky kvůli vytápění zemním plynem,“ dodal.

Za situaci může v případě plynu i závislost Evropy na Rusku, uvedl Sedlák

Celá situace vychází podle Sedláka i ze závislosti Evropy na Rusku v případě dovozu zemního plynu. „Pokud se vrátíme k tomu, co by měly dělat vlády tak, aby se do budoucna podobným situacím vyhnuly, tak je to mix jednotlivých řešení na lokální úrovni. Například energetická renovace budov chrání i ty nízkopříjmové domácnosti. Pokud jim stát pomůže zateplit jejich dům, vyměnit okna, investovat do topení, které je nezávislé na fosilních palivech, stejně tak využití místních obnovitelných zdrojů, jako fotovoltaika, tepelná čerpadla, tak to jsou jistoty do budoucna,“ konkretizoval.

Podle něho však tomu zatím plány české vlády neodpovídají. „Do roku 2030 má Česko jeden z nejnižších závazků v navyšování podílu obnovitelných zdrojů v elektroenergetice mezi členskými státy Evropy. A ve chvíli, kdy by nezměnilo politiku, kterou tady čtyři roky dělala odcházející vláda, tak nám bude hrozit riziko vysokých účtů i do budoucna,“ uvedl Sedlák.

Rusko teď chce, aby se cena zemního plynu v Evropě, která je jeho největším odběratelem, v dluhodobém horizontu snížila přibližně o šedesát procent, protože jinak by nebyl Gazprom příliš konkurenceschpný. Druhý faktor je také to, že ve hře je i plynovod Nord Stream 2, který má po dně Baltského moře přivádět zemní plyn z Ruska do Německa. Plynovod je nyní připraven zahájit provoz, musí ale získat certifikaci od německé spolkové agentury pro sítě.

Podle Niedermayera jde hlavně o právní požadavky, protože v EU je stanovené, jakým způsobem může vypadat vlastnictví takové infrastrukutry, která by neměla být využíváná k politickým cílům. On sám však nepovažuje tento plynovod za největší proměnnou v aktuální situaci. „Velký nárůst ceny zemního plynu odstartovalo po celém světě oživení ekonomik po pandemii. A velkou roli hrála i vyšší poptávka v Asii a také počasí, které vedlo k vyšší spotřebě elektřiny. Nyní se děje i to, že zemní plyn je důležitý v přípravě na zimu, ale i k výrobě elektřiny,“ doplňuje důvody.

Dodal, že střední Evropa čelí riziku, že Kreml bude používat plyn jako silný politický nástroj. „My jsme se tomu začali účinně bránit po minulé ukrajinské krizi, kdy proběhly velké investice do infrastruktury, která umožňuje obousměrný tok plynu. Postavili jsme terminály na zkapalněný zemní plyn,“ přiblížil. Aktuální krize se však podle něho prohloubila s tím, že v Evropě nejsou dostatečně naplněné zásobníky zemního plynu na zimu.

„Čísla ukazují, že plynu je tam méně než v minulých letech a to je selhání. Intervenuji v tom již Evropskou komisi a rád bych navrhl svým kolegům, aby z toho udělali veřejnou debatu,“ konstatuje Niedermayer. „Máme od ukrajinské krize velmi doboru legislativu, která snížila dramatickým způsobem vydíratelnost části Evropy Ruskem v oblasti zemního plynu. Ale teď je otázka, zda v případě těch zásobníků členské země na něco nezapomněly,“ dodal.

Sedlák také uvedl, že případný nový energetiký zákon vyřešit aktuální situaci v Česku nepomůže. Jednat dříve měl podle něho buď regulátor, nebo ministerstvo průmyslu. Jde o časové hledisko – už v létě bylo podle něho jasné, že se ceny elektřiny nebudou vyvíjet dobrým směrem. A tehdy už je MPO a ERÚ mohly sledovat a oslovovat dodavatele energií, jestli jsou dostatečně zásobeni, co se týče dluhodobých kontraktů, aby dostáli svým smlouvám, které se tvářily jako fixní, vysvělil Sedlák. Řešit je potřeba i to, jak cíleně těmto lidem pomoci. Odpuštění DPH a poplatků za obnovitelné zdroje energie za řešení nepokládá.