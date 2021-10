Rychle zařídit klasickou smlouvu, při problémech komunikovat s dodavatelem, radí energetické společnosti

přehrát video 90’ ČT24 - Existenční problémy kvůli vysokým zálohám za energie

Společnost Bohemia Energy ukončila činnost 13. října. Následně se zhruba devíti set tisíc klientů, kteří přišli o dodavatele, začali ujímat takzvaní dodavatelé poslední instance (DPI). V pátek 15. října oznámili konec dodávek elektřiny a plynu i další – například Kolibřík Energie, která měla 28 tisíc klientů. Jedním z nich je Přemysl Kulíšek, který je nyní v režimu DPI. Týká se to jak elektřiny, tak plynu. Za plyn původně platil zálohu tři tisíce korun, ty nyní u dodavatele poslední instance innogy činí 16 900 korun. U elektřiny to bylo 2500, nyní bude u firmy E.ON platit tři tisíce. Přechod k novému dodavateli vyřizuje i pro svého devadesátiletého dědečka, který je ve velmi podobné situaci. Za plyn má místo tří tisíc platit 16 200. „Důchodci nemají příležitost shánět si nové dodavatele. Nemají takový přehled. Navíc dodavatelé vám řeknou základní částku, ale už vám neřeknou nějaké distribuční poplatky a další věci,“ kritizoval Kulíšek. Finančně takovou situaci podle něj do budoucna zvládnout nelze. Snaží se proto co nejrychleji přejít ke stálému dodavateli. Odhaduje, že dokáže zaplatit jednu až dvě splátky. To ale neplatí pro jeho dědečka. „Problém, který nastává, je vyřizování žádostí a dotací, aby stát pomohl. Důchodci asi těžko budou jezdit pro nějaké sociální dávky,“ poznamenal. Domnívá se, že ve věci by měl konat Energetický regulační úřad, ale také stát. Za důležité považuje zejména příspěvky pro seniory. „Řeším ještě další paní. Důchod, který má, je asi patnáct tisíc a splátky na plyn jí přišly na šestnáct a půl tisíce,“ řekl.

Kdo z DPI si zákazníka převezme, záleží na geografické lokalitě. Pokud jde o elektřinu – největší část území Česka má na starosti společnost ČEZ. V jižní časti země E.ON Energie a pro hlavní město a blízké okolí pak Pražská energetika. U plynu většinu území obstarává největší dodavatel plynu v Česku – firma innogy. Jihočeský kraj pak E.ON Energie. Prahu a okolí společnost Pražská plynárenská. Novou smlouvu co nejrychleji „Pro řadu lidí je toto opravdu špatná zpráva, ale ta situace je taková. Tito lidé se ocitli kvůli lehkomyslnosti některých dodavatelů, kteří zkrachovali, opravdu v nouzi. A my jsme pro tyto zákazníky museli operativně nakoupit zemní plyn na velkoobchodních evropských trzích. A ty ceny jsou dnes čtyřikrát vyšší, než byly například na začátku roku. Proto jsou ceny taky vysoké,“ zdůvodnil Chalupský z innogy. K tomu, proč pro zákazníky u plynu cena narostla více než u elektřiny, podotkl, že jde o rozdílné komodity. Do režimu DPI podle Chalupského přešlo ke společnosti čtvrt milionu odběratelů. Na výhodnější standardní smlouvy dosud převedli asi 40 tisíc zákazníků. „Za mě je to nejlepší řešení – co nejrychleji se vyvázat z režimu DPI a uzavřít standardní smlouvu. V tu chvíli klesnou každému zálohy na polovinu a bude mít i výrazně nižší cenu zemního plynu,“ zdůraznil. Vyřizovat smlouvu si mají podle něj lidé ideálně prostřednictvím webu. Stejný názor má i Zápotočný z E.ON Energie. „Produkt DPI obvykle není příliš výhodný, protože je nakupovaný aktuálně na trhu a není tam možné rozložit cenu do delšího období. Navíc jsou tam měsíční zálohy vypočítávané na šest měsíců, což je nyní zimní sezona. Tedy období, kdy spotřeba plynu i elektrické energie je vyšší,“ vysvětlil. Pokud by klient v režimu DPI zůstal, hrozí mu navíc podle něj další navýšení záloh. Uvedl, že EO.N má převzít 200 tisíc klientů, na standardní smlouvy dosud společnost převedla desítky tisíc lidí.