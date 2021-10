Zvýšení úrokových sazeb? Návrat do normálu, unáhlený krok i dopad fiskální politiky, zaznělo v debatě

Ekonomika tak rychlý zásah nepotřebuje, tvrdí poslanec ANO. Inflace se ještě rozjede, varuje místopředsedkyně STAN

Na krok ČNB reagovala kompletní politická scéna. Podle koalic SPOLU i PirátiSTAN neměla centrální banka kvůli rychle se zvyšující míře inflace mnoho jiných možností. SPD mluví o vysokém nárůstu, který bude mít dopady na podnikatele. S krokem ČNB nesouhlasí ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) ani premiér Andrej Babiš (ANO), podle kterého jen poškodí ekonomiku.

Členka sněmovního rozpočtového výboru a místopředsedkyně hnutí STAN Věra Kovářová však věří, že centrální banka ví, co dělá. „Na signály, které jdou z trhu, kdy se inflace vymyká hranicím inflačního cíle dvou procent, je třeba, aby reagovala. Ostatně je to také jejím úkolem, aby stabilizovala cenovou hladinu,“ podotkla v Událostech, komentářích.

Kritická slova premiéra Babiše na adresu ČNB Kovářová rezolutně odmítá. „Premiér by si měl uvědomit, že vláda svou rozpočtovou politikou valí na trh ohromné množství peněz, jsou to stamiliardy. To znamená, že inflace se může ještě rozjet,“ varuje.

Zato člen rozpočtového výboru za vládní ANO Jan Řehounek považuje reakci centrální banky za unáhlenou, podle něj ekonomika navýšení sazeb tak rychle po otřepání z koronavirové krize nepotřebovala. Peníze, které kabinet v době covidu posílá do ekonomiky, považuje za nutnost pro to, aby neupadla do krize podobné té z roku 2008.

Kovářová souhlasí, že na pandemii bylo třeba reagovat. „Předpokládalo by se ale, že když skončí, vláda začne konsolidovat veřejné výdaje. K tomu se ale nemá,“ míní.

Sám guvernér ČNB Jiří Rusnok během oznámení o navýšení sazeb uvedl, že nemuselo dojít k tak radikální změně, pokud by nebyla rozpočtová politika vlády tak „rozpínavá“. „Nevidím v rozpočtu věci, které by sloužily k bezbřehému rozhazování,“ odmítl Řehounek kritiku fiskální politiky vlády.