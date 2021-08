V Česku procitá cestovní ruch, návštěvnost je ale proti roku 2019 jenom třetinová

Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních se od dubna do června meziročně zvýšil ve všech krajích. Nejvíce v Praze, a to o 90 procent a Karlovarském kraji, kde byl nárůst o 72 procent. Celkově tak hosté v nich ve druhém čtvrtletí strávili 4,2 milionu nocí, což je ve srovnání s loňskem nárůst o 56,1 procenta.

Do ubytovacích provozů ve druhém kvartálu přijelo o 47,4 procenta více domácích turistů, počet zahraničních cestovatelů se meziročně zvýšil o 79,1 procenta. Nejčastěji lidé nocovali v hotelích, do kterých jich zavítalo 906 tisíc, ve srovnání s loňskem o 64,1 procenta více. V penzionech se ubytovalo meziročně o 52,4 procenta více lidí, kempy navštívilo o 30,3 procenta turistů více.

Do lázní zamířili hlavně Češi

Vyšší návštěvnost zaznamenala také lázeňská zařízení. Ubytovalo se v nich 93 tisíc lidí, o 68,7 procenta více než loni o dubna do června. Počet přenocování se v nich zvýšil o 54,1 procenta. Češi přijížděli ve druhém kvartálu do lázní častěji než cizinci, devět z deseti ubytovaných lázeňských hostů byli domácí turisté. Jejich průměrný pobyt trval deset nocí.

Nejvíce hostů přijelo do hromadných ubytovacích zařízení ve druhém čtvrtletí z Německa, statistici hlásí 57 tisíc příjezdů. Oproti minulému roku se jejich počet zvýšil o 14, 5 procenta. Za německými turisty se v počtu příjezdů umístili slovenští cestovatelé, kterých Česko navštívilo 53 tisíc. Je to meziroční nárůst o 75,6 procenta. Poláci obsadili na pomyslném žebříčku návštěvnosti třetí příčku s dvaceti tisíci příjezdy. Oproti loňsku je to zvýšení o 147,3 procenta.

„Počty zahraničních hostů jsou ale stále nízké, nedosahují ani desetiny příjezdů před covidovou krizí v roce 2019,“ okomentoval však čísla ČSÚ. „Díky nízké srovnávací základně vypadají výsledky cestovního ruchu za druhé čtvrtletí letošního roku velmi dobře. Ve skutečnosti se ale cestovní ruch vzpamatovává z tak tvrdého knockoutu, že ani nárůsty o desítky procent nejsou dostatečné k zotavení tohoto těžce zkoušeného odvětví naší ekonomiky,“ říká hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.