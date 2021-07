Benzin i nafta zdražily za týden o 54 haléřů, za rok o pět korun

Podle analytika společnosti Purple Trading Štěpána Hájka by tato dohoda mohla být jedním z aspektů, který postupně vývoj cen u českých čerpacích stanic otočí. „Ceny pohonných hmot v tuzemsku by mohly v dalších týdnech potenciálně zmírnit svůj dosavadní růst. Může za to šíření nové varianty delta nemoci covid-19. V závislosti na ní totiž klesají ceny ropy na světových trzích, čemuž pomáhá i fakt, že SAE budou po dohodě se Saudskou Arábií těžit více ropy. Zároveň klesají dovozy ropy do zemí jako je Čína. Pokud se tento trend neukáže jako přechodný, mohla by cena benzinu do konce srpna zlevnit o 20 až 30 haléřů,“ uvedl.

Na zdražování pohonných hmot poukázal i statistický úřad v údajích o červnové inflaci. Za rok vzrostla jejich cena o pětinu, což je nejvíce ze všech položek, které statistici sledují. Podle údajů CCS je nyní benzin o 5,70 koruny za litr dražší než před rokem. Za diesel motoristé v polovině loňského července platili o 4,13 koruny méně.