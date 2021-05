Chybou by bylo podcenit případný nástup dalšího problému, například po dovolených, uvedl k pandemii Blatný

Šéf VZP odhadl, že kdyby do konce roku pokračovalo povinné plošné testování v současném měřítku beze změny, pak by VZP stálo 13 miliard korun a celkově přes 20 miliard.

Pokračování debaty potvrdil v Partii na Prima CNN také ministr Vojtěch. „Zítra (v pondělí) je k tomuto finální jednání, ona už nějaká předběžná dohoda je, ale není úplně finalizována, takže já bych teď o tom nechtěl hovořit. Dojde tam k určitému snížení, ale chceme, aby zkrátka ta cena byla taková, aby to nevedlo k tomu, že by provozovatelé těch testovacích míst nebo laboratoře přestávaly tu službu nabízet,“ řekl Vojtěch.

„Z naší strany šla kalkulace na 201 korun. Je to částka k dojednání, vůbec neříkám, že to bude finální částka,“ řekl Kabátek. „U PCR testu je shoda, tam je to na straně ministerstva zdravotnictví. Tam my v současné době pracujeme se snížením ceny zhruba na 614 korun,“ dodal.

Bez navýšení plateb bude systém bez problému do konce 2022, uvedl šéf VZP

Kabátak také v OVM upozornil, že bez navýšení plateb státu za státní pojištěnce jsou zdravotní pojišťovny schopné hradit zdravotní péči bez problémů do konce roku 2022. Pokud by se zvedlo o 200 korun, zvýšilo by to příjmy systému zdravotního pojištění o 14,3 miliardy a hrazení péče by bylo bez problémů i v roce 2023. V opačném případě by vznikl zhruba desetimiliardový dluh. A i podle Blatného by navýšení o 200 korun mohlo stačit za podmínky, že nebudou vzneseny požadavky na nějaké výrazné zvýšení platů ve zdravotnictví.

Stát do systému přispívá prostřednictvím plateb za takzvané státní pojištěnce, tedy děti, nezaměstnané a seniory. Loni byla měsíční platba navýšená o 500 korun, letos o dalších 200 korun na nynějších 1767 korun. Loňské a letošní navýšení plateb za státní pojištěnce podle Kabátka vykompenzovalo dopady.

„Nyní se objevují náznaky, že ta úvaha o 200 korun je reálná, což je 14,3 miliardy korun navíc. Bez nich mi ten model říká, že do konce roku 2022 jsem schopen plnit své závazky, pokud nedojde ke skokovému navýšení platů. Pokud dojde k navýšení platby, tak se ten problém odsouvá v čase,“ uvedl.

Podle dubnového vyjádření tehdejšího ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO) bude návrh na navýšení plateb připraven do konce června. Podle něj se diskutuje o částce 100 až 500 korun navíc. Už v březnu zástupci ministerstva uváděli, že zdravotní pojišťovny do konce letošního roku vyčerpají své finanční rezervy z minulých let.

Podle dřívějšího vyjádření náměstkyně ministra zdravotnictví Heleny Rögnerové veřejné zdravotní pojištění očekává letos kvůli pandemii covidu-19 výdaje navíc zhruba 50 miliard. Podle schválených rozpočtů zdravotních pojišťoven se příjmy veřejného zdravotního pojištění letos očekávaly 385,4 miliardy korun, výdaje 399,1 miliardy.