Průměrná sazba hypoték v dubnu opět stoupla. Podle analytiků brzy přesáhne hranici dvou procent

Průměrná úroková sazba hypoték tak podle očekávání pokračuje v růstu, zatím ale ne tak rychlým tempem jako nabídkové sazby v bankách. Ty se během dubna přiblížily 2,5 procenta. Důvodem je především zpoždění, které banky nabírají kvůli obrovskému zájmu o hypotéky. „Banky jsou zahlcené a nestíhají uzavírat smlouvy, které byly předjednané ještě s nižšími sazbami. To by se ale již během května mělo změnit a průměrná sazba zamíří nad dvě procenta,“ doplnil Sýkora.

Zdražování bude pokračovat

Duben nebude tak posledním měsícem zdražování, souhlasí také analytik společnosti Patron Daniel Horňák. Trend se i podle něj obrátil, většina bank hlásí již sazby u pětiletých fixací přes dvě procenta, u desetiletých kolem 2,5 procenta.

Zpomalení by pak mělo nastat zase až v momentě, kdy zájemci o hypotéku usoudí, že úrokové sazby už stouply příliš a jejich zájem oslabí. Tohle zatím stále ale podle analytiků nehrozí. Realitní makléři totiž hlásí, že zájem o nemovitosti trvá.

„Zdá se, že ani předražené byty v Praze a ve velkých městech neodrazují lidi od nákupu. Na průměrný 70metrový byt je v Praze zapotřebí vynaložit 14násobek průměrné mzdy. To dělá Prahu jedním z nejdražších měst v Evropě, a přesto hon na nemovitosti a na hypotéky pokračuje. Zlom tedy nejspíš nastane, až se život vrátí do normálních kolejí a lidé začnou vedle bydlení řešit i jiné 'obyčejné' věci jako cestování, nákupy, setkávání v restauracích. A to nastane v létě, dodal Staňura.