E-shopy zažívají zlaté období, nechávají si ale zaplatit i za osobní odběr. Bude ještě dražší, očekává svaz

Jen loni vzniklo v Česku přes pět a půl tisíce nových internetových obchodů. Doba jim přeje, vláda kvůli koronavirové pandemii opakovaně zavírá většinu obchodů a například knihy nebo oblečení opakovaně nelze jinak sehnat. Znamená to ovšem i to, že roste vytíženost dopravců.

Zákazníci dnes obvykle platí za dopravu, ať už zboží směřuje k nim domů, nebo na výdejní místo obchodu. „Zákazníci to zprvu nechápali. Následně pochopili, že i provoz výdejny, zaměstnanci ve výdejně, přeprava na výdejnu něco stojí,“ poznamenal výkonný ředitel Asociace pro elektronickou komerci Jan Vetyška.

Podle Svazu obchodu a cestovního ruchu se lidé musí připravit na to, že za dopravu zboží z e-shopů budou platit čím dál více. Někdejší praxe doručování zdarma je zřejmě již minulostí. „Dopravné zdarma v řadě případů úplně zmizelo nebo je jenom za podmínky vysokých nákupů,“ upřesnil prezident svazu Tomáš Prouza. Případně bývá doprava zdarma při velkých slevových akcích.

Někteří zákazníci, kteří si pro zboží z e-shopů chodí do výdejen, se tím ostatně nesnaží ušetřit. „Kurýři jsou slušní, kolikrát pomůžou odnést, když je to větší objekt. Ale přesto je pro nás lepší a zajímavější si pro tu věc dojet. V dnešní době oceňujeme jakýkoliv způsob socializace, i když je to pouze na pobočce,“ objasnila zákaznice e-shopu s kosmetikou Antonie Fendrych svoji motivaci k návštěvě výdejního místa.