Přechod úředníků pod stát umožní dodržovat lhůty, soudí Dostálová. Stavební zákon jde do finále

Ministryně před poslanci řekla, že vede řadu jednání se starosty, aby úřady mohly dál fungovat ve svých dosavadních prostorách. Již dříve uvedla, že úředníci by si mohli vzájemně pomáhat na těch úřadech, kde by se sešlo víc záměrů.

Krajské stavební úřady by mohly zřizovat územní pracoviště. Stavební úřady by podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (za ANO) mohly zůstat tam, kde jsou dnes, a byla by to územní pracoviště krajského stavebního úřadu.

Podle návrhu hospodářského výboru by stál v čele stavební správy Nejvyšší stavební úřad jako ústřední správní úřad s celostátní působností, nepodřízený žádnému ministerstvu, který by zajišťoval kromě rozhodovací praxe také personální ekonomický majetkový provoz státní stavební správy a elektronizaci stavební agendy.

Řadě opozičních poslanců se návrh na čistou státní stavební správu nezamlouvá. Kritizují například to, že jde proti loňské dohodě ministerstva pro místní rozvoj se Svazem měst a obcí. Tvrdí také, že se tak vzdálí stavební úřady občanům. Například podle Věry Kovářové (STAN) se takto zruší 400 obecních úřadů. Proto v různých variantách navrhuje, aby stavební úřady v obcích nařídil přímo zákon podle stanovených kritérií a nezůstalo to na uvážení Nejvyššího stavebního úřadu.

Naopak pozitivně hodnotil návrh pro územní plánování. To by bylo v gesci obcí a měst a velká města by mohla mít vlastní stavební předpisy.

Hladík v pořadu kritizoval podobu, se kterou navrhovaná norma počítá pro stavební řád. Podle něho je to návrat několik let zpět k podobě, se kterou tehdy přišli developeři.

Dostálová: Základem bude dodržování lhůt ze strany státu

Dostálová uvedla, že norma by měla zajistit, aby se nestávalo, že stát nedodrží lhůty a nic se mu za to nestane. Právě dodržování lhůt považuje za základní kámen zákona. Přitom u současných jedno- či dvouhlavých stavebních úřadů to podle ní často nebylo možné, když dojde k onemocnění úředníků. Podle nové úpravy by si naopak mohli vzájemně pomáhat.

Luzar věří, že v novém uspořádání bude moci státní správa pracovat v co možná nejvyšší kvalitě a včas. Zároveň odmítl nebezpečí korupčního potenciálu u stavebních úředníků, až přejdou pod státní správu.



Dostálová dodala, že nová podoba by měla umožnit, aby nebylo možné postavit stavbu načerno a dodatečně ji potvrdit. Zvýšit by se měla i kázeň investorů.