Trump je chudší než Babiš. Jeho majetek se během prezidentování smrskl o 700 milionů dolarů

Trumpovi uškodil útok na Kapitol

Bloomberg jako agentura zaměřená na finance odhaduje, že hodnota hlavních komerčních nemovitostí v Trumpově vlastnictví klesla zhruba o 26 procent. Exprezident zároveň vlastní, spravuje či poskytuje licence k používání svého jména více než deseti hotelům a resortům, plus devatenácti golfovým centrům.

I když golf za pandemie získal na popularitě, protože je to sport, u něhož je snadné dodržovat rozestupy, Trumpova dvě golfová centra ve Skotsku jsou dlouhodobě ztrátová, ukázaly záznamy, na které odkazuje Bloomberg.

Nepříjemnosti Trumpovi způsobil i lednový útok jeho příznivců na budovu sídla amerického Kongresu. Americká golfová asociace (PGA) po něm vypověděla smlouvu na pořádání turnaje v Trumpově golfovém centru v New Jersey, který se má konat příští rok. Asociace to zdůvodnila tím, že by ji tyto souvislosti poškodily.

Po vlně bankrotů Trumpových firem v 90. letech byla z významných bankovních institucí ochotna bývalé hlavě státu půjčovat jen Deutsche Bank. I ta ale po útoku na budovu Kapitolu oznámila, že s ním už byznys dělat nebude.