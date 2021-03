Lékárny prodaly za první rok pandemie desítky milionů roušek a respirátorů, dřív se prodávaly jen málo

Zájem o nákup ochranných prostředků se zvyšuje vždy poté, co ministerstvo zdravotnictví vydá nové opatření. „K vyprodání došlo přibližně v polovině září, kdy se děti vracely do škol. Na jaře se nedalo sehnat skoro nic a vyprodáno bylo prakticky pořád,“ popsal výpadky žádaného zboží majitel lékáren Devětsil Jan Jerhot. „V uplynulých dnech se leckde vyprodalo za den to, co obvykle stačí na tři týdny,“ upřesnil Michal Petrov z lékáren Dr. Max.

Z ochrany dýchacích cest se stal módní hit

Podle Žatecké z e-shopu Lékárna prošla poptávka po rouškách v covidovém roce zajímavým vývojem. „Prvopočáteční zájem o roušky se postupně měnil v poptávku po rouškách s veselými dětskými motivy a po rouškách barevných. Dnes se zákazníci zajímají o roušky designové nebo z nanomateriálů,“ řekla.

„V březnu minulého roku bylo slovo rouška druhým nejvyhledávanějším na našem e-shopu, hned po paralenu,“ řekl Petrov z Dr. Maxe a dodal, že se stále drží na vysokých příčkách vyhledávání.