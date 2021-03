Energetické štítky na spotřebičích jako pračka či lednice se mění. Nejvyšší třídou je A bez plusek

Nové štítky přinášejí změnu hlavně v řazení energetických tříd. Zcela mizejí kategorie A+ a vyšší, nahrazuje je značení A až G. „Ty nejúspornější spotřebiče budou v kategorii B. To áčko se nechá volné pro případné nové spotřebiče, které budou ještě daleko efektivnější,“ vysvětluje náměstek ministra průmyslu a obchodu pro energetiku René Neděla.

Změna má přinést větší přehlednost. Spotřebitelé ale musejí počítat s tím, že výrobky budou mít na první pohled horší energetickou třídu. Do nižší kategorie zamíří i mnohé lednice. „Není to o tom, že by byla příliš náročná na spotřebu, je to pouze o tom, že se bude posuzovat ta spotřeba podle jiných norem,“ konstatuje vedoucí prodejny Datart Tomáš Křepelka.