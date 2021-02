Ekonomika Spojených států rostla koncem roku mírně rychleji, než se čekalo

Zpřesněný údaj za čtvrtletí neměl dopad na celoroční výsledek. Ministerstvo tak potvrdilo, že za celý loňský rok, který výrazně zasáhla pandemie nemoci covid-19, největší ekonomika světa klesla o 3,5 procenta. To bylo nejvíce od roku 1946.

V letošním roce však ekonomové čekají výrazné oživení za pomoci dalších vládních stimulačních opatření, očkování a pokračujících nízkých úrokových sazeb. V prvním čtvrtletí by tak ekonomika mohla růst až devítiprocentním tempem a za celý rok o šest procent. To by byl nejrychlejší růst od roku 1984, uvedla agentura AP.

Čtvrteční zpráva ministerstva práce také ukázala, že méně Američanů podalo minulý týden žádost o podporu v nezaměstnanosti. Za týden do 20. února jich bylo zhruba 730 tisíc, o týden dříve 841 tisíc. Analytici v anketě agentury Reuters čekali snížení počtu nových žadatelů na 838 tisíc.