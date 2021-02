Google pod tlakem Austrálie spojí síly s Murdochovou mediální firmou News Corp

Dohoda s News Corp přichází poté, co Google souhlasil, že během tří let zaplatí 121členné skupině francouzských vydavatelů zpráv 76 milionů dolarů (1,6 miliardy korun), aby ukončil více než rok trvající spor o autorská práva. Vyplývá to z dokumentů, do kterých nahlédla Reuters. O podobných dohodách jedná technologický gigant i s hlavními vydavateli v Británii, Německu, Brazílii a v Argentině.

Už v pondělí oznámila licenční dohodu s Googlem o placení za zprávy australská mediální společnost Seven West Media. Canberra se zákon, který by z Austrálie učinil první zemi světa, která Google a další velké internetové firmy donutí platit za zpravodajský obsah, chystá přijmout v příštích dnech.