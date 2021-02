O vrácení DPH zaplacené v Británii lze žádat do konce března, tvrdí experti

Firmy v Česku mohou žádat o vrácení daně z přidané hodnoty (DPH) zaplacené loni ve Velké Británii jen do konce března. S lednovým završením brexitu se zkrátila lhůta pro podání žádostí. Upozornila na to v tiskové zprávě poradenská společnost BDO. Standardní lhůta v EU je do 30. září.