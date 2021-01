Blíží se jarní prázdniny. Češi i v uzávěře hledají, kam se vypravit s dětmi

Určité uvolnění protiepidemických opatření na horách – ještě v lednu – předpokládá ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček (za ANO). Zároveň s tím by se vymezila pravidla například pro rozestupy na vlecích či v lanovkách nebo pro užití respirátorů typu FFP2.

Určující pro případné zmírnění regulací bude zejména vývoj počtu hospitalizovaných s onemocněním covid-19 a vývoj počtu nakažených. Například hospitalizovaných je nyní víc než šest a půl tisíce. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) je trvale udržitelný počet kolem dvou až tří tisíc hospitalizovaných. Této úrovně Česko naposledy dosáhlo v říjnu minulého roku. „V současné době je řada zemí, která má čísla ještě nižší, a přesto je ještě striktnější než Česká republika,“ hájí dosavadní omezení.

Vicepremiér a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) zase řekl, že rozvolňování bude podle něj na řadě až v době, kdy se uvolní lůžka v nemocnicích a bude přibývat 1000 až 2000 potvrzených případů covidu-19 denně. V pondělí přitom v Česku přibylo 7590 nově nakažených covidem-19.

Kdy může být lépe?

Na požadované úrovně by se Česko mohlo dostat v horizontu čtyř až šesti týdnů, odhadl v pořadu Devadesátka ČT24 René Levínský z Centra pro modelování biologických a společenských procesů. Záleží však na mnoha faktorech, například na tom, jak se bude vyvíjet situace mezi seniory.

Ve zmírnění opatření, aspoň pro část jarních prázdnin, věří ředitel Asociace horských středisek a člen představenstva Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR Libor Knot. Myslí si, že by to bylo prospěšnější než současná situace, kdy do zavřených zimních areálů přijíždí mnoho lidí a nejsou pro ně například vhodné hygienické podmínky.

„Lidi tady stejně jsou a budou, to je základní fakt,“ podotýká – a dodává, že právě pobyt na čerstvém vzduchu epidemiologickou situaci nezhoršuje. Areály pak podle něj již koncem loňského roku prokázaly, že vhodné rozestupy a další opatření jsou schopny zajistit. „Dejme lidem možnost zajet si na hory.“

Chalupy leckdy nadivoko

Na dlouho nejasnou situaci při pronajímání chalup pak poukázal Petr Vybíral ze serveru e-chalupy.cz. Nakonec až od hygieniků dostali informaci, že pronájem jednoho objektu v rámci jedné rodiny je bez problému. Polovina objektů je podle něho nyní zavřena, ty zbývající pak nabízejí rezervace, ale také vrací peníze. Někteří majitelé pak jednají podle hesla: „Nedostávám žádné kompenazce, proto budu pronajímat.“

Dodal, že u chalup dlouhodobě zařazených v systému ceny nestouply, na rozdíl od nově nabízených. Tam prý byly až dvojnásobně vyšší, „než na jaké jsme byli zvyklí“.

Kam se vydat z nudy

Ředitel státní agentury CzechTourism Jan Herget pak hovořil například o snaze jejího serveru Kudy z nudy ukázat místa, kde Čechů moc není a lze tam dodržet regulační opatření. Snahou je mimo jiné „vyhnat děti ven do přírody, aby se nezbláznily doma u počítačů“. Osobně by doporučil například Beskydskou lyžařskou magistrálu či Středobrdskou magistrálu.

Zdůraznil také, že i v nejvyšším regulačním stupni jsou léčebné lázeňské pobyty povoleny a vouchery v hodnotě čtyř tisíc korun byly prodlouženy.

Místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR Jan Papež uvedl, že roste zájem i o pobyty v teple. V kurzu jsou například Spojené arabské emiráty, Maledivy, Zanzibar, Mexiko, Kostarika či Keňa.

Pro tyto země platí různé protiepidemické požadavky a omezení. Někteří Češi například jedou do zemí, kde se nevyžadují testy, a pak jdou po návratu domů do karantény, kterou tráví prací na home office. Papež kritizoval, že české úřady nechtějí uznávat zahraniční testy, zatímco ty naše jsou v cizině akceptovány.