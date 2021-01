Zvýšení přídavků na děti bude ve sněmovně čelit obtížím. Opozici hlavně vadí rozšíření okruhu příjemců

Opozice kritizuje záměr rozšířit nárok na dávku pro další tisíce rodin

„Je to jedno z nejlepších protikrizových opatření. Udělaly to také všechny okolní země, aby ochránily pracující rodiny s dětmi, které mohly přijít o příjmy kvůli koronaviru, před propadem životní úrovně,“ vysvětluje ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Vedle zvýšení přídavků navrhuje vláda i rozšíření nároku na dávku, a to u dalších zhruba 250 tisíc dětí. A právě to kritizuje většina opozičních stran. „Nepřijde mi to logické hlavně z toho důvodu, že na konci loňského roku jsme schválili zrušení superhrubé mzdy,“ vysvětluje místopředseda sněmovního výboru pro sociální politiku Jan Bauer (ODS).

A také podle místopředsedkyně výboru Hany Aulické Jírovcové (KSČM) je zbytečné navyšovat okruh příjemců.

„Nemyslíme, že v situaci, kdy máme rekordní zadlužení a tento rok bude ještě velmi vysoké, bychom měli zvyšovat sociální dávky,“ míní dále předsedkyně TOP 09 a další místopředsedkyně výboru Markéta Pekarová Adamová.