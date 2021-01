Ministerstvo financí odpustí medikům daň z příjmu za pracovní povinnosti

Povinnost zaplatit z odměny za práci daň z příjmu, sociální a zdravotní pojištění podle dřívějších informací serveru iDNES.cz vychází z nového výkladu ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). Podle ministerstva financí daň reálně pokryje sleva pro studenty.

Kraje nyní postupují rozdílně – například Moravskoslezský odměnu nesnižuje, protože ji nepovažuje za mzdu, ale za náhradu, zatímco podle Středočeského peníze podléhají všem zákonným odvodům. V Jihomoravském kraji odvody za studenty zaplatí kraj.

Pracovní povinnost byla studentům opakovaně nařizována od jara roku 2020. Původní výklad státních orgánů však považoval vyplácené odměny za náhradu za vzniklou újmu, která je osvobozena od odvodů.

Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) v Otázkách Václava Moravce zdůraznil, že stát musí motivovat mediky v nemocnicích nasazené, například i daňově. Reagoval tak na to, že medici musí ze svých odměn odvádět daně a pojištění. „Jsou to tisíce a tisíce aktů, které se musí dělat. A pokud někde uniklo, že se to musí danit, tak se to musí spravit. Motivujme je. Buďto jim dejme více, nebo udělejme nějakou výjimku, jak se to nebude danit,“ prohlásil v diskuzním pořadu.

Pracovní povinnost nelze chápat jako zaměstnanecký vztah, upozorňuje právní expert

Proděkan brněnské právnické fakulty Michal Radvan označil pracovní povinnost v době pandemie za citelný zásah do základních práv studentů. „Pracovní povinnost je nedobrovolná, nejde o pracovněprávní vztah, který se uzavírá na principu dobrovolnosti, a také náhrada za tuto pracovní povinnost není dohodnutá smluvně. Proto na tento vztah nelze pohlížet stejně jako na standardní zaměstnanecký poměr,“ vysvětluje, proč by odměny neměly podléhat dani a platbám pojištění.

Ministerstvo financí uvedlo, že prominutím daně reaguje „na nesprávný postup některých krajů, které tyto peněžní náhrady administrativně zpracovávají.“