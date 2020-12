Živnostníci mohou ve středu naposledy žádat o ošetřovné za říjen

Živnostníci mají poslední den k podání žádosti o ošetřovné za říjen. Příjem žádostí končí ve středu v 23:59. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které musely kvůli uzavření škol a sociálních zařízení přerušit podnikání z důvodu péče o dítě do deseti let nebo handicapovaného člověka, mohly o ošetřovné za říjen žádat od 9. října. Dotaci budou moci čerpat i za listopad. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), které program připravilo, by mělo další výzvy vyhlásit koncem týdne, příjem žádostí by měl být zahájen 14. prosince, sdělila mluvčí resortu Štěpánka Filipová.