Daniel Beneš může vést ČEZ až do roku 2025. Dozorčí rada mu prodloužila mandát

„Za skupinu ČEZ je výběrové řízení připravené. Do projektu vstupuje ČEZ, který má svoji roli podnikatelského subjektu, a vstupuje do něj stát. My máme smlouvy mezi státem a ČEZem, kde máme svoje práva a povinnosti, a stát má svoje,“ sdělil Beneš ve středečním pořadu Interview ČT24 .

V pořadu se také vyjádřil ke spekulacím, že ho prezident republiky Miloš Zeman oslovil s nabídkou vést úřednickou vládu. Beneš to označil za výmysl.

„Je to tak, že já jsem nikdy takovou nabídku nedostal. Nikdy jsme o tom ani nehovořili. Já bych do politiky nevstoupil, nemám žádné politické ambice. Já jsem generální ředitel ČEZu a to je moje práce, na tu se soustředím. To znamená, že všechny tyto spekulace jsou ze sta procent vymyšlené,“ uvedl.