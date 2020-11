Koronavirus připravil pražskou zoo už o 80 milionů. Pokrýt ztráty pomáhá i veřejnost

„Už víme, že příští rok provozní dotace bude výrazně nižší, než byla letos nebo v uplynulých letech. A pochopitelně mám i velké obavy o investiční akce, o výstavbu nových pavilonů a podobně. Protože to dělá zoologickou zahradu konkurenceschopnou, to ji drží v rozvoji. Ve chvíli, kdy se přestane stavět na několik let, tak padáme dolů,“ vysvětluje.

„Je potřeba si ale uvědomit, že se tím zadělává na dluh do budoucna. My sáhneme do našich rezervních fondů a současně nám hlavní město nebude schopno dávat takovou provozní dotaci jako dřív, takže to nevypadá dobře,“ připomíná. Dodává, že i hlavní město bude mít prostředků méně, a to nejenom kvůli krizi, ale třeba i kvůli rozpočtovému určení daní.

Podle Bobka se zájem o adopce zvýšil a veřejnost momentálně pokryje zmíněných zhruba deset procent očekávaných ztrát. Dále se však musí sahat do rezerv.

Už během první, jarní koronavirové vlny byly ztráty pražské zoologické zahrady vysoké, zhruba 45 až 50 milionů korun. Nyní to ale vypadá už na osmdesát až sto milionů. „To je zhruba čtvrtina rozpočtu, takže to je opravdu ohromná suma. Musíme si uvědomit, že přicházíme letos o zhruba šest set tisíc návštěvníků, což jsou, řekněme, dvě pětiny,“ konstatuje její ředitel Miroslav Bobek.

Nejen lidem chybí zvířata, někdy je to i obráceně

To, že si nyní může „dopřát luxus“ mít zvířata jen pro sebe, jak od některých slýchává, ředitel vůbec nebere. „To vám vydrží tak první den nebo po pár dnech třeba hodinu, jinak je to opravdu strašně depresivní, prázdná zoo. Ono to je depresivní i pro některá zvířata,“ konstatuje.

Nejsmutnější jsou podle něho gorily. „Asi to tak opravdu bude, protože to jsou vysoce inteligentní zvířata, v uvozovkách zvířata. Já vždycky říkám, že jsou to trochu jiní lidé, takže si myslím, že asi ty můžeme dát na první místo,“ říká Bobek.

Připomíná, že celkový depresivní pocit není dán jen okamžitou situací a špatnými vyhlídkami, ale i obrovskou nejistotou. „S námi nikdo nekomunikuje, my vůbec nejsme zahrnutí v žádném sytému PES nebo něčem podobném, jako žádná zoologická zahrada. Takže o to je to ještě horší,“ dodává.