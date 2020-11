Buffett prodal část akcií Applu a investoval do farmacie

Společnost Berkshire Hathaway patřící miliardáři Warrenu Buffettovi prodala ve třetím čtvrtletí 36,3 milionu akcií společnosti Apple a investovala miliardy dolarů do několika výrobců léků včetně firem Merck a Pfizer. Zvýšila také podíl v některých už vlastněných společnostech, jako je Bank of America, síť maloobchodů Kroger nebo automobilka General Motors a nakoupila akcie mobilního operátora T-Mobile US, uvedla firma v pondělí v údajích pro americkou Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC).