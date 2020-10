Stát proplatí zavřeným firmám mzdy i s odvody. Podnikatelé mohou žádat také o příspěvek na nájemné

„Okamžitě, to znamená již v závislosti na následujících hodinách a dnech, kdy budou provozovny uzavřeny, mohou kompenzovat všechny firmy sto procent svých osobních nákladů a nákladů na své zaměstnance, čili sto procent mzdy plus odvody,“ uvedl na tiskové konferenci Havlíček.

Z programu Antivirus se vyplácejí dva druhy příspěvků. Pro uzavřené provozy je příspěvek A. Vláda minulý týden rozhodla o tom, že stát proplatí celé mzdy i s odvody do padesáti tisíce korun. Tuto podporu bude zatím poskytovat do konce roku.

„Je dobře, že jsou (kompenzační opatření) přijímána hned s těmi opatřeními pro ochranu zdraví občanů. Myslím si, že pan vicepremiér Havlíček a jeho tým se snaží okamžitě na tu situaci reagovat,“ řekl v ČT prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák.

Jednat se má ještě o prodloužení programu Antivirus B a také o odškodnění dodavatelských řetězců. Prodloužení tohoto programu je podle Hanáka naprosto zásadní. „Těch lidí v karanténě bude dramaticky narůstat, takže tam, kromě Antiviru A, je nutné, aby vláda okamžitě reagovala,“ dodal.

O kompenzacích bude Hanák ještě s Havlíčkem jednat. Uvedl však, že současná opatření budou mít velký vliv na českou ekonomiku. „Ještě do minulého měsíce jsme měli představu, že ekonomika se propadne asi o osm procent. Dneska jsme se o tom s našimi experty radili, a jestli to bude pokračovat do Vánoc, ta ekonomika se může dostat do propadu deseti až dvanácti procent,“ řekl Hanák.

Vláda od čtvrtečních 06:00 do 3. listopadu nařídila omezení pohybu a kontaktu s jinými lidmi. Výjimkou jsou cesty do práce, na nákupy, k lékaři nebo za rodinou. Zároveň od čtvrtka do konce nouzového stavu bude uzavřen maloobchod. Výjimku mají prodejny základního sortimentu. Kromě toho bude podobně jako na jaře zakázán prodej služeb v provozovnách.

Pomoc musí směřovat i dodavatelům, je třeba moratorium, zdůraznil Svaz

„Jsem rád, že vláda většinu opatření v podstatě zkopírovala z jara, protože firmy mají tyto postupy nacvičené a budou je moci rychle zavést,“ řekl v reakci na nové restrikce prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza. Na druhou stranu také uvedl, že narůstající nervozita je znát.

„Když se dívám na čísla nákupu potravin, z analýz věrnostních programů vidíte, že rodina, která roky nakupuje plus minus stejné množství potravin, tak začíná z nákupního košíku některé produkty vyřazovat, případně sahá po levnějších variantách. Je vidět, že nervozita roste. A lidé odkládají také řadu větších investic, to může ekonomiku výrazně zpomalit,“ uvedl v České televizi.